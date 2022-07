Assemblea Upi Nazionale | tra i delegati campani la consigliera provinciale Cervinaro

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa, Laura, è tra i novedellaa all’Upi (Unione Province Italiane). A Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, si è tenuta l’Upia in vista di quellain programma a Ravenna. All’appuntamento hanno partecipato il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, e il consiglieree vicepresidente di Upia, Girolamo Giaquinto. “L’appuntamento di Ravenna della prossima settimana – dichiara il presidente Buonopane – potrebbe rappresentare il punto di svolta per le Province. Siamo in attesa, infatti, della riforma del Testo Unico ...

Pubblicità

trekking_tv : Palazzo Sant’Agostino, Assemblea UPI Campania in vista di quella nazionale a Ravenna - TV7Benevento : Il Consigliere provinciale Antonio Capuano delegato a rappresentare il Sannio nell'Assemblea Nazionale UPI a Ravenn… - Golfonetwork : Salerno: a Palazzo Sant´Agostino l´Assemblea UPI Campania - GPalombelli : Il 13 e 14 luglio ci sarà a Ravenna l'Assemblea nazionale delle Province italiane. Sul sito UPI tutte le informazio… - ottopagine : Assemblea UPI Campania a Salerno: nominati rappresentanti per ciascuna Provincia #Salerno -

...amministratori della Liguria " afferma il Presidente nazionale dell'Unione Province d'Italia () ... che ha già maturato esperienza in passato come consigliere e vicepresidente del CAL " Un'...L'generale dell'Unione delle Province Italiane della Campania ha eletto a Salerno, in Palazzo Sant'Agostino, i nove delegati delle Province campane al Congresso nazionale dell'in ...Liguria. Il presidente della Provincia di Savona e sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri è stato eletto all’unanimità alla guida del CAL, Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria. Vice presid ..."Sarà un'occasione fondamentale" - ha dichiarato il Consigliere in un comunicato stampa - "per un confronto complessivo sulla imminente riforma del Testo unico enti locali che conterrà modifiche all'a ...