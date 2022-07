Alis on Tour fa tappa a Manduria/ Video (Di martedì 5 luglio 2022) In diretta da Manduria (Taranto) Alis on Tour “L’Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno” per discutere del ruolo centrale del Sud nello sviluppo e nella ripartenza del Paese dal punto di vista della logistica e delle infrastrutture. In apertura i saluti iniziali di Marcello Di Caterina, direttore generale Alis, e di Gregorio Pecoraro, sindaco di Manduria. Previsti gli interventi, tra gli altri, di Guido Grimaldi, presidente Alis, Vannia Gava, sottosegretario di Stato alla Transizione Ecologica, Maurizio Lupi, deputato Commissione Affari Esteri e Comunitari Camera dei Deputati, Alessandro Morelli, viceministro alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Dalila Nesci, sottosegretario di Stato al Sud e alla Coesione territoriale e di Francesco Paolo Sisto, sottosegretario di Stato alla Giustizia. Conclude ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) In diretta da(Taranto)“L’Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno” per discutere del ruolo centrale del Sud nello sviluppo e nella ripartenza del Paese dal punto di vista della logistica e delle infrastrutture. In apertura i saluti iniziali di Marcello Di Caterina, direttore generale Alis, e di Gregorio Pecoraro, sindaco di. Previsti gli interventi, tra gli altri, di Guido Grimaldi, presidente Alis, Vannia Gava, sottosegretario di Stato alla Transizione Ecologica, Maurizio Lupi, deputato Commissione Affari Esteri e Comunitari Camera dei Deputati, Alessandro Morelli, viceministro alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Dalila Nesci, sottosegretario di Stato al Sud e alla Coesione territoriale e di Francesco Paolo Sisto, sottosegretario di Stato alla Giustizia. Conclude ...

Pubblicità

lavocemanduria : Non ti fermare al titolo, leggi per intero la notizia e condividila - TgroupSpA : Tgroup è main sponsor dell' @ALIS_italia on tour! La prossima tappa, il 5 Luglio a Manduria, sarà un'occasione per… - TORREDAMARE : ALIS: TRENTA IMPORTANTI NUOVI SOCI APPROVATI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO PRIMA DELLE TAPPE DI ALIS ON TOUR A MANDURIA E… -

Alis on Tour fa tappa a Manduria In diretta da Manduria (Taranto) Alis on Tour 'L'Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno' per discutere del ruolo centrale del Sud nello sviluppo e nella ripartenza del Paese dal punto di vista della logistica e delle ... Alis cresce ancora: con le 30 nuove società associate ora rappresenta 220mila lavoratori e 52 miliardi di fatturato ... affronteremo e proporremo nuovi momenti di confronto, a partire dalle prossime tappe di Alis on tour del 5 luglio a Manduria e del 2 agosto a Catania, numerose questioni prioritarie tra le quali i ... In diretta da Manduria (Taranto)'L'Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno' per discutere del ruolo centrale del Sud nello sviluppo e nella ripartenza del Paese dal punto di vista della logistica e delle ...... affronteremo e proporremo nuovi momenti di confronto, a partire dalle prossime tappe didel 5 luglio a Manduria e del 2 agosto a Catania, numerose questioni prioritarie tra le quali i ...