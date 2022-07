Ultime Notizie – Valanga Marmolada | glaciologo Cnr | “Tragedia è conferma del riscaldamento globale”

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - ilFattoMolfetta : ALESSANDRO QUARTA QUINTET PER I CONCERTI D'ESTATE DELLA FONDAZIONE VALENTE - cn1926it : #DeLaurentiis insospettito dalle voci su #FabianRuiz: la strategia per evitare il braccio di ferro - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid Italia Bassetti: “Un ricovero su 10 per polmonite impegnativa” - #Ultime #Notizie #Covid… -

Il Sole 24 ORE

E' in netta flessione, come ogni inizio settimana, il numero dei nuovi contagi da Covid registrati in Veneto nelle24 ore: 1.998 contro i 6.448 di ieri. Tre le vittime che porta il dato complessivo a 14.817 deceduti. Lo rileva il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia ...Un 19enne salernitano nella notte è stato ferito con cinque fendenti a seguito di una lite avvenuta in via Leucosia , zona orientale di Salerno. Il giovane è stato colpito tre volte alla schiena all'... Ucraina ultime notizie. Mosca annuncia la conquista del Lugansk Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...LATINA – Sono 424 i nuovi casi positivi al covid emersi nelle ultime 24 ore a Latina e provincia, in discesa come ogni lunedì a causa del minor numero di tamponi eseguiti nelle farmacie e nelle ...