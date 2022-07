Ucraina | von der Leyen “Il nostro sostegno è un dovere morale”

(Di lunedì 4 luglio 2022) BRUXELLES (ITALPRESS) – Sostenere l'è un “”. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der, nel corso del suo intervento alla Conferenza sulla ricostruzione dell'a Lugano. “Con ilsupporto, i nostri amici ucraini possono ricostruire la nazione, non come era una volta, ma come i giovani la vorrebbero.Il compito che ci attende è colossale, è anche un obbligo”, ha dichiarato. I giovani ucraini “stanno dando la vita per trasformare la visione in realtà. Stanno combattendo per un'libera e indipendente. Stanno lottando per il rispetto delle leggi e dei valori internazionali. La loro battaglia è anche la nostra, dobbiamo anche essere sicuri che ...

A Lugano al via la conferenza internazionale sulla futura ricostruzione dell'der Leyen: "Passo fondamentale". Guerra- Russia: cosa c'è da sapere La tela di Putin: così vuole ...... tanto più in un periodo storico come quello attuale, caratterizzato dalla crisi ine dal ... oltre ad essere ricevuto da Papa Francesco, dalla presidente della Commissione europea Ursula... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 128 BRUXELLES (ITALPRESS) – Sostenere l’Ucraina è un “nostro dovere morale”. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento alla Conferenza sulla ricost ...Con la resistenza all’aggressione russa l’Ucraina ha messo in campo “la più grande riforma dell’area euroatlantica, abbiamo riunito l’Europa e abbiamo rinvigorito la Nato, come non si vedeva da anni”.