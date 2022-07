Toni Nadal assolve Kyrgios: servire dal basso non è mancanza di rispetto. Ha sbagliato Tsitsipas (Di lunedì 4 luglio 2022) La colpa di quello che è successo sabato a Wimbledon tra Tsitsipas e Kyrgios è del greco, non dell’australiano. E’ il pensiero di Toni Nadal, zio di Rafa, su El Pais. Sabato è successo qualcosa che non doveva capitare, scrive, riferendosi al momento in cui il greco, “visibilmente sconvolto”, ha lanciato intenzionalmente la pallina servitagli da Kyrgios sugli spalti, sfiorando uno spettatore. “In alcune occasioni sono stato critico nei confronti dell’australiano a causa delle sue esplosioni, dei suoi atteggiamenti antisportivi o dei suoi sfortunati commenti. In questa occasione, però, credo che la gaffe in pista sia attribuibile al greco. Dal momento che Kyrgios ha iniziato a servire dal basso, si è aperto un dibattito sul fatto che tale comportamento ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022) La colpa di quello che è successo sabato a Wimbledon traè del greco, non dell’australiano. E’ il pensiero di, zio di Rafa, su El Pais. Sabato è successo qualcosa che non doveva capitare, scrive, riferendosi al momento in cui il greco, “visibilmente sconvolto”, ha lanciato intenzionalmente la pallina servitagli dasugli spalti, sfiorando uno spettatore. “In alcune occasioni sono stato critico nei confronti dell’australiano a causa delle sue esplosioni, dei suoi atteggiamenti antisportivi o dei suoi sfortunati commenti. In questa occasione, però, credo che la gaffe in pista sia attribuibile al greco. Dal momento cheha iniziato adal, si è aperto un dibattito sul fatto che tale comportamento ...

