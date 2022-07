Terra Amara al via su Canale 5 – Anticipazioni (Di lunedì 4 luglio 2022) Terra Amara Debutta oggi su Canale 5 Terra Amara, nuova soap turca, reduce dal successo internazionale. Protagonista l’amore travagliato tra una giovane sarta, Zuleyha, e Yilmaz, umile meccanico. Ecco quello che accadrà nella prima settimana di trasmissione. Terra Amara è in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 sulla rete ammiraglia Mediaset. Terra Amara: Anticipazioni da lunedì 4 a venerdì 8 luglio S1 Ep1 – Zuleyha, una ragazza bella ed intelligente che lavora come sarta ad Istanbul, è innamorata di Yilmaz che lavora come meccanico nella bottega del suo padrino Ayhan. I due ragazzi si amano moltissimo, tanto che Yilmaz le sta per fare la proposta di matrimonio. Purtroppo però, Zuleyha, che vive con il fratellastro ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 4 luglio 2022)Debutta oggi su, nuova soap turca, reduce dal successo internazionale. Protagonista l’amore travagliato tra una giovane sarta, Zuleyha, e Yilmaz, umile meccanico. Ecco quello che accadrà nella prima settimana di trasmissione.è in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 sulla rete ammiraglia Mediaset.da lunedì 4 a venerdì 8 luglio S1 Ep1 – Zuleyha, una ragazza bella ed intelligente che lavora come sarta ad Istanbul, è innamorata di Yilmaz che lavora come meccanico nella bottega del suo padrino Ayhan. I due ragazzi si amano moltissimo, tanto che Yilmaz le sta per fare la proposta di matrimonio. Purtroppo però, Zuleyha, che vive con il fratellastro ...

Pubblicità

CrescenzoFilo : RT @fashionsoaptv: ?Buongiorno e buon lunedì a tutte!? Finalmente, inizierà TERRA AMARA! La nuova soap turca che avrà come protagonisti Dem… - Bosch_Monica : RT @elena17575: Benvenuta Terra Amara (#birzamanlarçukurova ) in Italia primo appuntamento alle 15.45 sul canale 5 ! #terraamara https://t.… - fashionsoaptv : ?Buongiorno e buon lunedì a tutte!? Finalmente, inizierà TERRA AMARA! La nuova soap turca che avrà come protagonist… - SerieTvserie : Terra Amara, anticipazioni puntate 4-8 luglio 2022 - Dansai75 : Terra Amara anticipazioni 4 luglio: fuga d'amore per Yilmaz e Zuleyha -