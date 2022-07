Sorrento, incendio in un hotel: poliziotti evacuano gli ospiti e domano le fiamme (Di lunedì 4 luglio 2022) Cronaca di Napoli: venerdì sera i poliziotti hanno domato le fiamme nel locale cucina ed evacuato gli ospiti e da un hotel di Sorrento. Venerdì sera gli agenti del Commissariato di Sorrento sono intervenuti presso un hotel in via Marina Grande a Sorrento dove si era sviluppato un incendio nel locale cucina. I poliziotti, in Leggi su 2anews (Di lunedì 4 luglio 2022) Cronaca di Napoli: venerdì sera ihanno domato lenel locale cucina ed evacuato glie da undi. Venerdì sera gli agenti del Commissariato disono intervenuti presso unin via Marina Grande adove si era sviluppato unnel locale cucina. I, in

Pubblicità

ottopagine : Incendio in hotel a Sorrento: poliziotti evacuano gli ospiti e domano le fiamme #Sorrento - milanomagazine : Venerdì sera gli agenti sono intervenuti presso un hotel in via Marina Grande a Sorrento dove si era sviluppato un… - giuseppespasian : Incendio in un hotel a Sorrento, poliziotti evacuano ospiti e lo domano - salernonotizie : Incendio in hotel Sorrento, evacuati ospiti e domate le fiamme -