Sindaci, Brugnaro al top e Sala in ascesa portano in vetta le grandi città (Di lunedì 4 luglio 2022) La nuova edizione del Governance Poll rileva un consenso per i Sindaci che in generale pare godere di ottima salute, e che sale soprattutto nelle metropoli Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 4 luglio 2022) La nuova edizione del Governance Poll rileva un consenso per iche in generale pare godere di ottima salute, e che sale soprattutto nelle metropoli

Pubblicità

fisco24_info : Sindaci, Brugnaro al top e Sala in ascesa portano in vetta le grandi città: La nuova edizione del Governance Poll r… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #4luglio: #Zaia e #Fedriga in testa fra i governatori. Sindaci,… - CatellaniLaura : @michelelanzo Però fin'ora nn s'è capito Renzi cosa vuol fare, a ragione si è impegnato x la sua difesa personale,… -