Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri si riunirà oggi, alle 18 a Palazzo Chigi, per deliberare lo stato d'emergenza per la Siccità nelle aree maggiormente colpite. Sono 5 le Regioni che lo hanno richiesto.

emanuelebut : RT @ImolaOggi: «La siccità era prevista e l’uomo non c’entra» Il docente di fisica dell’atmosfera all’università Federico II di Napoli: «Av… - telodogratis : Siccità, oggi Cdm per stato emergenza - zav_news : ?? Il Consiglio dei ministri si riunirà oggi, alle ore 18.00 a #PalazzoChigi, per deliberare lo stato d'emergenza pe… - TV7Benevento : Siccità, oggi Cdm per stato emergenza - - Claudia19485227 : RT @AxiaFel: Siamo una penisola bagnata da 6 sottobacini del mar Mediterraneo ma la produzione di acqua dissalata in Italia è oggi solo lo… -