Salernitana, avanti tutta per Diego Valencia. Ma occhio alla concorrenza (Di lunedì 4 luglio 2022) La Salernitana si inserisce nella corsa a Diego Valencia, attaccante dell'Universidad Catolica. La situazione La Salernitana si è iscritta alla corsa per Diego Valencia, attaccante classe 2000, in scadenza di contratto nel dicembre 2022 con l'Universidad Catolica. Il club campano ci sta pensando, mentre le rivali stanno temporeggiando a lungo. Il cartellino del giovane viene valutato intorno ai 2 milioni di euro, anche se il prezzo potrebbe abbassarsi col trascorrere delle settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

