Sainz oltre la vittoria, a Silverstone le difficoltà sull'anteriore (Di lunedì 4 luglio 2022) Tre giorni dopo riparte da Silverstone con la prima vittoria ma anche dettagli ancora da affinare . Carlos Sainz guardava al GP di Gran Bretagna come cartina di tornasole rispetto alle difficoltà ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 4 luglio 2022) Tre giorni dopo riparte dacon la primama anche dettagli ancora da affinare . Carlosguardava al GP di Gran Bretagna come cartina di tornasole rispetto alle...

Pubblicità

pazzoperrep : Osservatorio Inviati per Sport. Il nuovo londinese Antonello Guerrera oltre alle cronache di calcio si fa anche q… - keltika65 : @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Non ti devi scusare di nulla, sei stato strepitoso, non hai colpe e per me sei tu i… - Tiziani68 : @anto_carlom_ @blaco_luca @Carlossainz55 Si, grandissimo. Ha vinto; tutti gli altri sono dietro. Quando Leclerc ave… - juanpbasso1 : @RobChinchero No capisco Sainz andare oltre 1' sec vía, lasciando Charles senza posibilita de usare il DRS per dife… - wordsandmore1 : #3luglio oltre #BritishGrandPrix #Sinner #Sainz #90giorniperinnamorarsi #Binotto #Hamilton #Zhou #alina tempo per… -