Romagnoli | CorSport | “In arrivo l’ex Milan | Sarri riparte dalla difesa”

Romagnoli CorSport – Dopo alcune settimane di trattative, finalmente l'affare sta per giungere al capo linea. Svincolatosi dal Milan, Romagnoli, infatti, si appresta a diventare un calciatore dei biancocelesti per guidare la difesa della formazione di Sarri. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha rivelato come l'accordo con la Lazio sia ormai ad un passo. Romagnoli, CorSport: "Nuovo innesto in difesa per la Lazio di Sarri" Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: "Un campione d'Italia e di lazialità per Sarri. Fede antica e mai rinnegata, neppure quando giocava nelle giovanili della Roma. Pazienza incrollabile, altrimenti non avrebbe aspettato sino all'ultimo minuto ...

