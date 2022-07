Roma, il caldo è troppo forte: bimba di sei anni si sente male e cade a terra al Colosseo (Di lunedì 4 luglio 2022) Il caldo torrido di questi giorni non dà tregua e soprattutto a Roma l’allerta per le elevate temperature permane da oltre una settimana. E proprio a causa dell’afa nella giornata di ieri una bambina ha accusato un malore e si è sentita male al Colosseo. Priva di sensi è crollata a terra facendo scattare immediatamente l’allarme. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 luglio 2022) Iltorrido di questi giorni non dà tregua e soprattutto al’allerta per le elevate temperature permane da oltre una settimana. E proprio a causa dell’afa nella giornata di ieri una bambina ha accusato un malore e si è sentitaal. Priva di sensi è crollata afacendo scattare immediatamente l’allarme. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

