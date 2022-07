Quando sulla Marmolada morirono 272 soldati austriaci (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - La Marmolada, bella da vedere, affascinante da scalare dove, però, la 'morte bianca' si è consumata diverse volte. In attesa di conoscere il bilancio definitivo della strage causata dal distacco di un seracco che ha provocato una valanga, la tragedia più grave sulla Marmolada risale a oltre un secolo fa. Erano le ore 5,30 del 13 dicembre del 1916 Quando una slavina staccatasi da Punta Penia causò la morte sul colpo di 272 soldati austriaci che si trovavano nel baraccamento nella conca del Gran Poz. Il numero totale delle vittime restò ignoto per via del segreto militare. A perire i soldati della 90ma Divisione di Fanteria dell'esercito austro-ungarico. Una valanga provocata dalle forti nevicate: erano sette giorni che nevicava interrottamente. Leggi su agi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - La, bella da vedere, affascinante da scalare dove, però, la 'morte bianca' si è consumata diverse volte. In attesa di conoscere il bilancio definitivo della strage causata dal distacco di un seracco che ha provocato una valanga, la tragedia più graverisale a oltre un secolo fa. Erano le ore 5,30 del 13 dicembre del 1916una slavina staccatasi da Punta Penia causò la morte sul colpo di 272che si trovavano nel baraccamento nella conca del Gran Poz. Il numero totale delle vittime restò ignoto per via del segreto militare. A perire idella 90ma Divisione di Fanteria dell'esercito austro-ungarico. Una valanga provocata dalle forti nevicate: erano sette giorni che nevicava interrottamente.

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Le valanghe sulla Marmolada: quando nel 1916 morirono 300 soldati austriaci #Marmolada #seracco #ghiacciaio… - Davide65203015 : @pierpi13 Quello che dovrebbe far notizia è l'opinione di Voi Arcobolliti sulla Pascale quando era la fidanzata del… - jeibiar : @MaccTeo @tcarapezza @PietroMazzara Gli manca il giannino,a metà anno ha spalato merda sulla squadra per cui tifa p… - monasterosmagno : Danza sulla tua croce. Danza nel tuo combattimento. Danza sulla tua frontiera, dentro la tempesta. Danza nel sonno… - gintonico_ : @hazvart io mi ricordo di quando la gente pur di non pensarci si soffermava sulla quantità di roba che lui riesce a tenere in una mano -