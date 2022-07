Omicron 5, Galli: “Italia in piena ondata, vediamo solo punta iceberg” (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “Siamo nel pieno di un’ondata pandemica sostenuta da Omicron 5 la cui dimensione è nettamente superiore a quella descritta dai dati ufficiali. Abbiamo moltissime infezioni ‘nascoste’. Sappiamo infatti che tante persone, che fanno i test casalinghi fai da te, non denunciano di essersi infettate. Senza contare tutte quelle che non si accorgono nemmeno di essersi infettate perché questa variante è anche causa di un numero importante di casi asintomatici”. Così, all’Adnkronos Salute, Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. La dimensione di quest’ondata “è superiore a quella ufficialmente registrata. E su questo nessun esperto serio ha dubbi”. Tutto sommato, sottolinea Galli, “era un evento atteso: quando si è affacciata ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “Siamo nel pieno di un’pandemica sostenuta da5 la cui dimensione è nettamente superiore a quella descritta dai dati ufficiali. Abbiamo moltissime infezioni ‘nascoste’. Sappiamo infatti che tante persone, che fanno i test casalinghi fai da te, non denunciano di essersi infettate. Senza contare tutte quelle che non si accorgono nemmeno di essersi infettate perché questa variante è anche causa di un numero importante di casi asintomatici”. Così, all’Adnkronos Salute, Massimo, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. La dimensione di quest’“è superiore a quella ufficialmente registrata. E su questo nessun esperto serio ha dubbi”. Tutto sommato, sottolinea, “era un evento atteso: quando si è affacciata ...

