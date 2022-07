Omicidio Willy | ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi | L’aula applaude | le urla dei due fratelli

(Di lunedì 4 luglio 2022) Sono stati condannati all’, iriconosciuti colpevoli del barbarodiMonteiro Duarte, il giovane massacrato a morte la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Nelle scorse ore, precisamente poco dopo le 13, è arrivata la sentenza dei giudici della Corte d’Assise di Frosinone, che hanno anche disposto una condanna a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Nella sentenza di primo grado è stata stabilita anche una provvisionale di 200.000 euro ciascuno per i genitori di, mentre alla sorella spettano 150.000 euro. La sentenza della Corte d’Assise di Frosinone è stata accolta dagli applausi del, mentre gli imputati, situati ...

Ergastolo ai fratelli Bianchi per l'Monteiro , morto nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Pena più leggera per gli altri due imputati: 23 anni per F rancesco Belleggia, 21 per Mario ...( GLI ARRESTI - L'AUTOPSIA - LA BANDA ) Il pestaggio diapprofondimento, pm: "I Bianchi hanno dato sfogo a impulso violento" I due fratelli, esperti dell'arte marziale ... Omicidio Willy, i fratelli Bianchi condannati all'ergastolo - Italia "Va contro tutti i principi logici, siamo senza parole", replica la difesa tra le urla e gli applausi generali in aula al momento della sentenza ...Emarginiamo la violenza dalle nostre vite”, ha scritto invece su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte, commentando l’ergastolo ai fratelli Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte Mamma Lu ...