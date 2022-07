Milan | ecco l’offerta per De Ketelaere ma il Brugge spara alto

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 luglio 2022) E’ partita l’offensiva delper Charles De. I rossoneri infatti sono determinati ad intervenire sul calciomercato per fornire rinforzi offensivi a Stefano Pioli e, per questo, hanno presentato al Clubun’offerta da 20 milioni di euro. Una cifra importante ma non sufficiente a convincere il belgi, che continuano a chiederne più di 30 per lasciar partire il giocatore. Sulle tracce del classe 2001 infatti ci sono alcuni club di Premier League tra cui il Leeds, e ilsembra intenzionato a voler monetizzare al massimo dalla partenza del suo gioiellino. Dunque la dirigenzaista dovrà alzareper sperare di vedere Delasciare le Fiandre in direzioneo. Per Ziyech si fa sul serio EPA/NEIL HALL ...