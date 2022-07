Marmolada, si stacca un pezzo di ghiacciaio: 6 morti e 16 dispersi. La strage del clima (Di lunedì 4 luglio 2022) Il boato è stato avvertito anche nelle baite più lontane. Poi, la valanga di ghiaccio, rocce e detriti. Un distacco imponente e spaventoso, con un fronte di 300 metri, velocissimo nella... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 4 luglio 2022) Il boato è stato avvertito anche nelle baite più lontane. Poi, la valanga di ghiaccio, rocce e detriti. Un distacco imponente e spaventoso, con un fronte di 300 metri, velocissimo nella...

