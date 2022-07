Marmolada | il racconto di una sopravvissuta | ' Rumore indescrivibile | poi le persone sono volate via'

Pubblicità

globalistIT : - neXtquotidiano : “Una cosa mai vista prima”, parla uno dei soccorritori della #Marmolada | VIDEO - occhio_notizie : Il racconto shock dei sopravvissuti alla tragedia della #Marmolada | - MariannaPrato : RT @fanpage: #Marmolada, il drammatico racconto di un testimone: 'Abbiamo sentito un boato, poi una grande colata di neve e ghiaccio' https… - Piergiulio58 : Valanga Marmolada, il racconto del testimone: “Un boato e poi neve e ghiaccio”. Un rumore forte, tipico di una fran… -

Elisa Dalvit è una dei testimoni oculari del crollo della. Intervistata da Morning News, la donna ha raccontato i drammatici istanti sul ghiacciaio. 'Ero in cordata con altre 4 persone, eravamo più in alto rispetto al punto dove è partito lo ...Leggi Anche Strage, riprese le ricerche dei dispersi Leggi Anche Strage, 'un boato e tutto giù, salvi per miracolo': le testimonianze dei sopravvissuti Per Dalvit, non è stata una ...Durante la trasmissione di Canale 5 "Morning News", condotta da Simona Branchetti, è stata contattata telefonicamente una testimone oculare del dramma avvenuto nella giornata di ieri sulla Marmolada: ...Il racconto di Elisa Dalvit, intervistata da Mediaset, un'escursionatista che era con altre 4 persone in cordata sulla Marmolada.