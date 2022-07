Marmolada | 7 morti accertati | 3 identificati dalle famiglie Sono 14 i dispersi | arriva un elicottero che capta i cellulari

(Di lunedì 4 luglio 2022) Delle sette vittime finora accertate, meno della metàstate identificate finora. Si tratta di Filippo Bari, una guida alpina, Tommaso Carollo e Paolo Dani. I nomi degli altri quattronella tragedia dellanonancora stati resi noti. Riprenderanno dopo il temporale le ricerche intanto sospese per il maltempo: «Lo dobbiamo ai famigliari – ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia – e a chi è ancora lassù». In tarda mattinata c’è stata la segnalazione di nuovi avvistamenti lungo la colata di ghiaccio e neve caduta dopo la tragedia della. Secondo l’assessore veneto alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin, nella zona del disastro le ricerche con i droni avrebbero trovato «alcuni elementi», come ad esempio resti delle ...

Tragedia: 7, 8 feriti, 13 dispersi. 5 ritrovati vivi
Il motivo risiede nella tragedia della Marmolada che nelle ultime ore sta tenendo l'Italia con il fiato sospeso. Come ha ricordato Gianluca Semprini al momento i morti sono 7, i feriti 8 e i dispersi ...Oggi il presidente del Veneto Zaia insieme a Draghi a Canazei: "Il Veneto sta pagando una situazione pesante, abbiamo tre vittime identificate su sette e sette dispersi su 14"