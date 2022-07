Marmolada | 16 auto parcheggiate | perché è un incubo Meteo-horror | stop alle ricerche

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) Domenica 3 luglio un enorme blocco di ghiaccio si è staccato dalla cima della, a oltre 3mila metri di altezza. Decisivo il ruolo del grande caldo. I morti accertati al momento sono 6, incertezza sul numero dei dispersi: potrebbero anche essere 19. Una disgrazia le cui proporzioni sono ancora difficili da comprendere. A Canazei, è atteso l'arrivo di Mario Draghi. Nel frattempo, piovono le preoccupanti parole del procuratore, Sandro Raimondi, che ha spiegato: "Temo che le vittime aumentino almeno del doppio se non del triplo, visto il numero dei dispersi e il fatto che siano rimaste16. La prima cosa da fare in questo momento è l'identificazione delle vittime che non sarà facile, servirà l'esame del dna". Dunque, sull'inchiesta ha spiegato che "l'apertura del fascicolo è un atto dovuto". Insomma, il numero di ...