M5S | Ricciardi annuncia rinvio Consiglio nazionale | ' far rientrare Draghi fuori luogo' **

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - La notizia deldell'incontro tra il premier Marioe il leader del M5S Giuseppe Conte, che ha fatto slittare di conseguenza ilgrillino in formula 'allargata', è arrivato ai membri dei comitati con un messaggio via Whatsapp del vicepresidente Riccardo. "Giuseppe ha chiesto adi rinviare incontro causa tragedia della Marmolada. Essendoora a Canazei, farlo tornare in questa situazione era. Quindi ci aggiorniamo", il testo del messaggio visionato dall'Adnkronos.

Il capo delha una lista - pare di sette pagine - con le richieste delal governo: reddito ... i vicepresidenti Paola Taverna e Riccardosono per il grande gesto. Il carpe diem, lo ...Visita nel distretto tessile di Prato da parte delle senatrici delEmma Pavanelli, membro della Commissione Ambiente, e Sabrina, in Commissione Politiche dell'Unione europea. Tra le tappe della visita istituzionale, le eccellenze in fatto di economia ...Il faccia a faccia era previsto per le 16. Ma il premier è volato a Canazei, alle 18 il cdm. I grillini spaccati sulla permanenza nell'esecutivo ...Si prevede che l’incontro tra Mario Draghi e Giuseppe Conte si concluderà con una stretta di mano eppure tutto cospirava a incoraggiare Conte all’abbandono ...