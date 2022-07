(Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Dirigenti locali e militanti lombardi dellasul piede di guerra. “La realtà dei nostri giorni ci obbliga a fermarci e riflettere”, si legge nella lettera aperta rivolta “all’attenzione Segreteria FederaleperPremier Segreteria Nazionale” e ai vertici lombardi e di Bergamo del Carroccio che AdnKronos ha potuto visionare, e che sta creando non poche discussioni tra gli ex padani. Una lunga e articolata riflessione della base che prende atto della “realtà dei nostri giorni, dopo una svolta nazionale del movimento” e anche “degli ultimi insuccessi elettoraliti alla giornata del 12 giugno scorso (referendum e comunali)”. Tre pagine che puntano a raccogliere firme – pare già decine quelle messe nere su bianco – con il preciso obiettivo dire ai vertici di ...

Lega, il Nord chiede cambio di passo a Salvini Il Carroccio scende di 0,4 punti percentuali e finisce distantissimo dalle due prime forze politiche secondo i sondaggi. Secondo il sondaggio Swg, andato in onda questa sera sul telegiornale di La7, l ...(Adnkronos) – Dirigenti locali e militanti lombardi della Lega sul piede di guerra. "La realtà dei nostri giorni ci obbliga a fermarci e riflettere", si legge nella lettera aperta rivolta "all'attenzi ...