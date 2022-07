"Leclerc sfortunato, ora si calmi", Binotto spegne il pilota ma i nervi restano tesi (Di lunedì 4 luglio 2022) Il monegasco ha espresso tutta la sua amarezza per il quarto posto di Silverstone con Binotto che ha provato a fare da pompiere: "Non c'era tempo per fargli fare il pit stop" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 luglio 2022) Il monegasco ha espresso tutta la sua amarezza per il quarto posto di Silverstone conche ha provato a fare da pompiere: "Non c'era tempo per fargli fare il pit stop"

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @Corriere: Binotto: «Leclerc sfortunato, ma ora si calmi». Ferrari in tensione dopo Silverstone - RRRRiccobene : Onestamente la Ferrari non è all’altezza di Leclerc e Binotto è imbarazzante. Binotto-Leclerc, dopo Silverstone rap… - giogandola98 : RT @Corriere: Binotto: «Leclerc sfortunato, ma ora si calmi». Ferrari in tensione dopo Silverstone - Corriere : Binotto: «Leclerc sfortunato, ma ora si calmi». Ferrari in tensione dopo Silverstone - peterkama : Binotto: «Leclerc sfortunato, ma ora deve calmarsi» -