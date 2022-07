Il governo Draghi rischia davvero? Cosa succede con il M5s

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - agorarai : 'Tanti elementi vanno contro l'uscita del M5S dal governo, da Grillo al PD, ma sono scuse campata in aria perché Dr… - fattoquotidiano : All’incontro con Draghi, Conte si presenterà con un corposo fascicolo sotto braccio. Un testo di una manciata di pa… - Progen20 : RT @elevisconti: Mieli scommette che oggi Conte non uscirà dal governo. (Si dice che otterrà qualcosa su rdc e 110%, ma cederà su termoval… - add966 : RT @antonio_bordin: Nonostante gli ospedali praticamente vuoti e il fatto che #Omicron5 sia poco più di un’influenza, è partita una colossa… -

SONDAGGI POLITICI SUL: IL "BORSINO" DEL PREMIER FdI e Pd "guerreggiano" nei sondaggi politici ormai da mesi per il ruolo di primo partito in Italia , nel frattempo però è il- e in particolare ...Cresce l'inflazione , aumentano i prezzi delle bollette e il costo della spesa, ma i salari restano fermi. Per questo motivo ilsta pensando a un piano da mettere in campo per contrastare gli effetti dell'inflazione, soprattutto per chi ha un reddito di più basso. L'inflazione ha ormai raggiunto l'8% in Europa e ...Ci sono il no all'invio di nuove armi all'Ucraina, al ridimensionamento del reddito di cittadinanza e anche al termovalorizzatore di Roma tra le condizioni che Giuseppe Conte, capo del M5s, porrà al p ...L'obiettivo dichiarato di Letta è quello di lavorare con grande impegno per tenere Giuseppe Conte e il Movimento a bordo. Impensabile andare avanti come se nulla fosse se il leader dei Cinque Stelle s ...