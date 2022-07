Governo | Fi | pronti a prossime sfide ma cannabis e ius scholae portano instabilità**

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Siamo fortemente preoccupati per le fibrillazioni che vengono scaricate sul Governo, in un momento nel quale sono invece necessarie stabilità e dialogo. Provocazioni o prove di forza come la proposta inaccettabile sulla coltivazione domestica e l'uso della, impuntature come quella sul cosiddetto Iuscreano instabilità e confusione". È quanto si legge in una nota di Forza Italia, diffusa al termine di un incontro a Villa Certosa tra Silvio Berlusconi, il coordinatore di Fi, Antonio Tajani, e i capigruppo di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Paolo Barelli. "Siamo favorevoli -si legge ancora nel comunicato- a norme che consentano ai giovani immigrati che frequentino un intero ciclo scolastico di ottenere la cittadinanza, ma si è scontrata con l'opposizione della sinistra, che ha bocciato in Parlamento tutte ...