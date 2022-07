Crollo Marmolada, identificate tre vittime: chi sono (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Tre vittime accertate – Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani – altri quattro morti ancora da identificare, 13 persone ufficialmente reclamate dai familiari sono i numeri della tragedia della Marmolada che non raccontano lo strazio di chi ha già dovuto riconoscere un corpo senza vita o si aggrappa a una speranza che ormai è ridotta al lumicino. La valanga che ieri si è staccata dal massiccio che sovrasta Canazei ha travolto non solo veneti, ma anche stranieri: due i dispersi della Repubblica Ceca la cui auto è ancora parcheggiata a pochi chilometri dal Crollo, non lontano un’auto con targa tedesca e un’altra guidata da un ungherese. Persone che, con ogni probabilità, sono rimaste sotto il fiume di ghiaccio e rocce. I familiari che sono arrivati al palazzo del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Treaccertate – Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani – altri quattro morti ancora da identificare, 13 persone ufficialmente reclamate dai familiarii numeri della tragedia dellache non raccontano lo strazio di chi ha già dovuto riconoscere un corpo senza vita o si aggrappa a una speranza che ormai è ridotta al lumicino. La valanga che ieri si è staccata dal massiccio che sovrasta Canazei ha travolto non solo veneti, ma anche stranieri: due i dispersi della Repubblica Ceca la cui auto è ancora parcheggiata a pochi chilometri dal, non lontano un’auto con targa tedesca e un’altra guidata da un ungherese. Persone che, con ogni probabilità,rimaste sotto il fiume di ghiaccio e rocce. I familiari chearrivati al palazzo del ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in s… - pierreloupi : RT @AvvocatoAtomico: Se il crollo del ghiacciaio della Marmolada per te è un campanello di allarme sul riscaldamento globale, e allo stesso… - Pa_i_Li : RT @Adriano40993709: Come si colloca il crollo del ghiacciaio della #Marmolada nel vostro negazionismo del cambiamento climatico? -