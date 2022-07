Cosa sappiamo del crollo sul ghiacciaio della Marmolada

(Di lunedì 4 luglio 2022) Un seracco si è staccato ieri dal, tra Punta Rocca e Punta Penia, provocando una grossa valanga che è piombata a valle e sul sentiero, travolgendo due cordate di escursionisti. Sono sei le vittime accertate, tre italiani, un cecoslovacco, più un uomo e una donna non ancora identificati. Fra gli italiani identificati, uno è originarioprovincia di Vicenza, l'altroprovincia di Treviso, entrambi guide alpine. Anche una terza persona identificata sarebbe veneta. Altre otto persone sono rimaste ferite - due delle quali sono in gravi condizioni - tra di loro due cittadini tedeschi, e sarebbero almeno 17 i dispersi, tra i quali un uomo sui 50 anni di Alba di Canazei. L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato intorno alle 13.45 di domenica 3 ...

