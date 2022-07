Coppie omogenitoriali | Sala riattiva i riconoscimenti Così i sindaci di sinistra tirano la volata al Pd

Pubblicità

Il sindaco di Milano ha annunciato al gay pride il riconoscimento dei figli dellema Giovanni Maria Flick ha stroncato la sua iniziativa, spiegando che il suo è un azzardo etico e normativoDa venerdì, ha spiegato il sindaco, 'abbiamo riattivato il riconoscimento dei figli nati in Italia da. È con grande gioia che ho firmato il provvedimento personalmente nel mio ...Il 2 giugno a Milano è stata una giornata di manifestazione. Dalla Stazione centrale fino all'Arco della pace, 300mila persone si sono mosse per rivendicare i diritti LGBTQIA+ durante il Milano Pride ...«Il quadro giuridico oggi è incerto. Io non so cosa facesse Milano prima e non bisogna confondere le registrazioni con le trascrizioni degli atti fatti all’estero. Questi ultimi a Torino continuano a ...