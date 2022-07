Consenso sindaci | Mastella | “Grazie ai beneventani | stiamo andando nella direzione giusta”

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutispeciale classifica della Governance Poll stilata da “Il Sole 24Ore” che misura il gradimento dei primi cittadini, aumenta del 2,3% i suoi consensi rispetto al 52,7% ottenuto al ballottaggio dell’ottobre scorso. di seguito la dichiarazione dello stesso. “Ringrazio i cittadini di Benevento per la fiducia che mi stanno accordando. Evidentemente apprezzano gli sforzi che, insieme all’Amministrazione che mi onoro di guidare,profondendo, per cercare di risollevare Benevento dal baratro in cui era precipitata fino al 2016. Non è semplice mantenere alto il gradimento quando sei al secondo mandato, ed è ancora più complicato governare un Comune in dissesto da solo contro tutti, senza l’ausilio di altri partiti o movimenti e soprattutto con una minoranza che spesso si oppone a prescindere, ...

Pubblicità

infoitinterno : Consenso sindaci: Rucco guadagna 3 punti percentuali | TViWeb - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Consenso sindaci: Rucco guadagna 3 punti percentuali - News24Toscana : LIVORNO - Sesto nel primo anno di mandato, 30° nel secondo e 18° nel terzo. Il sindaco di Livorno Luca Salvetti con… - Telefriuli1 : ?????????????? ??????????, ?????????????????? ????????????: ???? ???????????????????? ?????? ?????????????? ?????? ?????? Diminuisce il consenso attorno al primo cittadin… - AgenPolitica : I SINDACI D’ITALIA ED IL CONSENSO: GAETANO MANFREDI E’ IL QUINTO IN TUTTA ITALIA -

...vari fattori che ci spiegano quali devono essere le caratteristiche ideali degli amministratori locali per attrarre. La lettura delle due classifiche, presidenti di Regione e, fa ...Ma in Veneto si registra anche un risultato positivo per il sindaco di Vicenza Francesco Rucco che rispetto al risultato elettorale ottenuto nel 2018 (50,6%) vede aumentare il proprioquasi ...di M.T.Se la presidente della Regione Umbria scivola precipitosamente in fondo alla classifica dei governatori, i due sindaci delle città umbre le fanno compagnia. E’ quanto emerge dalla classifica Go ...La classifica Governance poll 2022 di Noto Sondaggi per il "Sole 24ore" vede in testa il primo cittadino imprenditore di Venezia che supera il barese De Caro. Bene il "mayor" meneghino, appena sotto i ...