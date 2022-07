(Di lunedì 4 luglio 2022)con leSi erano rincorse delle voci su un suo addio ma chi legge Davide Maggio su Instagram sa che tutto sarebbe rimasto al suo posto. E ora è ufficiale la conferma di Selvaggia Lucarelli nelladicon le2022. E’ la stessa giornalista a confermarlo con un post social. Selvaggia ècosì come il resto degli “alza paletta” del sabato sera ossia Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Il pubblico, fa sapere Dagospia, ritroverà anche Alberto Matano e Rossella Erra, mentre sarebbe in forse la presenza della criminologa Roberta Bruzzone. Dopo anni, del resto, potremmo anche farne a meno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

Pubblicità

Mattiabuonocore : Confermata la giuria di Ballando con le Stelle - lilly_marquina : RT @Baccotvnews: ??Eva Robin's a #Ballandoconlestelle, si aggiunge ad Iva Zanicchi, Marta Flavi, Nancy Brilli e Gabriel Garko. Giuria confer… - GiusCandela : RT @IlContiAndrea: Confermata l'intera giuria di #BallandoConLeStelle con Canino, Mariotto, Smith, Lucarelli e Zazzaroni. Tornano Alberto M… - IlContiAndrea : Confermata l'intera giuria di #BallandoConLeStelle con Canino, Mariotto, Smith, Lucarelli e Zazzaroni. Tornano Albe… - FabioTraversa : RT @GiusCandela: EVA ROBIN'S A BALLANDO CON LE STELLE, TRABALLA ROBERTA BRUZZONE. GIURIA CONFERMATA -

Però dellaposso chiederle: è"Certo! È unache ha trovato un suo equilibrio magico nelle differenze profondissime dei caratteri, e quindi funziona. E io me la tengo cara!". ...Una performance che colpì molto la conduttrice e la, che non nascosero il desiderio di ... ma, se la notizia fosse, sarebbe davvero un grande colpo per Milly Carlucci. Che quest'anno ...Ballando con le stelle 2022, confermata la giuria per la prossima edizione Continua a prendere forma la nuova edizione dello show di Rai 1 Ballando con le ...Si erano rincorse delle voci su un suo addio ma chi legge Davide Maggio su Instagram sa che tutto sarebbe rimasto al suo posto. E ora è ufficiale la conferma di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Bal ...