Carcere per chi sceglie l’aborto, il Texas torna al 1925. E l’Italia? (Di lunedì 4 luglio 2022) Ha fatto discutere la sentenza con cui la Corte Suprema del Texas ha “rimesso in vigore” una legge di quasi un secolo fa (1925) che vieta l’aborto e punisce chi sceglie la via dell’interruzione di gravidanza con la carcerazione. Un ulteriore tassello che sposta la questione del diritto all’aborto negli Stati Uniti in un caso più politico che “legalmente tecnico”, per chi avesse avuto dei dubbi nel merito di una scelta che è evidentemente schierata. Il provvedimento, in pratica, viene riabilitato proprio in queste ore dopo che era finito “in cantina” (miracoli dei modelli di common law) quando la Corte Suprema con la storica sentenza Roe v. Wade aveva di fatto legalizzato l’aborto negli Stati Uniti. Questa legge del 1925 non era quindi più stata applicata dopo la ... Leggi su fmag (Di lunedì 4 luglio 2022) Ha fatto discutere la sentenza con cui la Corte Suprema delha “rimesso in vigore” una legge di quasi un secolo fa () che vietae punisce chila via dell’interruzione di gravidanza con la carcerazione. Un ulteriore tassello che sposta la questione del diritto alnegli Stati Uniti in un caso più politico che “legalmente tecnico”, per chi avesse avuto dei dubbi nel merito di una scelta che è evidentemente schierata. Il provvedimento, in pratica, viene riabilitato proprio in queste ore dopo che era finito “in cantina” (miracoli dei modelli di common law) quando la Corte Suprema con la storica sentenza Roe v. Wade aveva di fatto legalizzatonegli Stati Uniti. Questa legge delnon era quindi più stata applicata dopo la ...

