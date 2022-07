Calciomercato Roma, il colpo dal Real può arrivare la prossima settimana (Di lunedì 4 luglio 2022) La Roma continua ad essere protagonista in sede di Calciomercato, visto che sta cercando di prendere un ex del Real. Dopo il grandissimo successo della Conference League, la Roma di Josè Mourinho si appresta a cominciare la nuova stagione. I giallorossi, infatti, si raduneranno domani a Trigoria per sostenere le visite mediche di rito. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 4 luglio 2022) Lacontinua ad essere protagonista in sede di, visto che sta cercando di prendere un ex del. Dopo il grandissimo successo della Conference League, ladi Josè Mourinho si appresta a cominciare la nuova stagione. I giallorossi, infatti, si raduneranno domani a Trigoria per sostenere le visite mediche di rito. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Gazzetta_it : #Juve, nuova offerta per #Zaniolo: 50 milioni alla Roma e contratto top per Nicolò - DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, domani l'arrivo in città di Zeki #Celik ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, Zeki #Celik è arrivato nella capitale: ora le visite mediche - romanewseu : #Matic: “#Pellegrini è uno dei migliori della Roma, sono sicuro che avremo una bellissima intesa. Questa rosa ha qu… - asromaliveit1 : ??? LIVE - È cominciata la conferenza stampa di #Matic che si presenta come calciatore cella #Roma -