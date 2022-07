Calciomercato Lazio, Mertens si offre a Sarri: l’idea dell’allenatore (Di lunedì 4 luglio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti continuano a seguire Mertens che si sarebbe offerto all’allenatore. La situazione Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Dries Mertens si sarebbe offerto a Sarri. L’attaccante sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio per riabbracciare l’allenatore alla Lazio e il mister lo riaccoglierebbe a braccia aperte, ma – riporta il quotidiano – si è allineato alla politica societaria per la quale l’obiettivo è ringiovanire la rosa e, contestualmente, ridurre il monte ingaggi. Il tecnico confida nella possibilità di adattare Cancellieri, convinto di poterlo plasmare addirittura come vice Immobile. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022): i biancocelesti continuano a seguireche si sarebbe offerto all’allenatore. La situazione Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Driessi sarebbe offerto a. L’attaccante sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio per riabbracciare l’allenatore allae il mister lo riaccoglierebbe a braccia aperte, ma – riporta il quotidiano – si è allineato alla politica societaria per la quale l’obiettivo è ringiovanire la rosa e, contestualmente, ridurre il monte ingaggi. Il tecnico confida nella possibilità di adattare Cancellieri, convinto di poterlo plasmare addirittura come vice Immobile. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

