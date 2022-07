Bruno Conti esclusivo | ' Roma | futuro radioso con Mourinho'

(Di lunedì 4 luglio 2022)- Dorme poco la notte, come quando era calciatore. Anche senza l' ansia per la partita che si avvicina.è così, a 67 anni non ha cambiato abitudini. Ha da poco firmato il rinnovo del ...

Pubblicità

gippu1 : 8) Nel caldo delle 5 del pomeriggio di Barcellona l'Argentina parte forte con un pressing feroce che costringe Brun… - gippu1 : 33) In mezzo agli argentini incarogniti, a cominciare dal cagnaccio Ardiles, splende altissima la stella di Bruno C… - 45acpjoe : RT @LazioNostalgia: Il calcio di una volta: amicizia, rispetto, niente tatuaggi, a Ostia. Stefano Di Chiara, Bruno Conti, Bruno Giordano, A… - stefanolucci71 : RT @LazioNostalgia: Il calcio di una volta: amicizia, rispetto, niente tatuaggi, a Ostia. Stefano Di Chiara, Bruno Conti, Bruno Giordano, A… - VoceGiallorossa : ?? Bruno Conti saluta Lo Schiavo: 'Grande Simo, sei una grande persona. A presto' #ASRoma #Vocegiallorossa -

ROMA - Dorme poco la notte, come quando era calciatore. Anche senza l' ansia per la partita che si avvicina.è così, a 67 anni non ha cambiato abitudini. Ha da poco firmato il rinnovo del contratto , praticamente si è legato alla Roma per sempre. Aveva 19 anni quando esordì con la maglia ...Ora avrà una sfida più ardua da vincere: far quadrare idel gruppo Ipf. Chi è Vaccaro Il ... L'incarico di tesoriere è arrivato grazie all'aiutino diTabacci. I dimaiani a Palazzo Madama ...Nei giorni in cui festeggia i quarant’anni dal Mundial il campione azzurro e giallorosso racconta emozioni indimenticabili vissute insieme a Bearzot e rilancia le ambizioni del club dei Friedkin ...PORTO SANT’ELPIDIO - La più sospirata e coraggiosa edizione del Palio del mare è questa che ci siamo lasciati alle spalle nel primo fine settimana di luglio, dopo due ...