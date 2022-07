Bambina di 10 anni costretta a viaggiare per abortire dopo il divieto in Ohio (Di lunedì 4 luglio 2022) Il caso della ragazzina di 10 anni dell’Ohio, vittima di violenza sessuale, ha scosso gli Stati Uniti: la piccola non aveva il permesso di abortire, in quanto l’Ohio è uno degli Stati repubblicani più severi in materia, e lo nega dopo le 6 settimane di gravidanza. Le misure sono state prese subito dopo che la Corte Suprema USA ha revocato la legge Roe v Wade, che garantiva il diritto all’aborto nel Paese. Come riporta l’Indianapolis Star, le nuove leggi anti-aborto dell’Ohio non avrebbero mai permesso alla Bambina di abortire in quanto era incinta di 6 settimane e 3 giorni. La ragazzina, come ha condiviso la stampa americana, è stata costretta a viaggiare verso il vicino Stato dell’Indiana, dove ha ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 4 luglio 2022) Il caso della ragazzina di 10dell’, vittima di violenza sessuale, ha scosso gli Stati Uniti: la piccola non aveva il permesso di, in quanto l’è uno degli Stati repubblicani più severi in materia, e lo negale 6 settimane di gravidanza. Le misure sono state prese subitoche la Corte Suprema USA ha revocato la legge Roe v Wade, che garantiva il diritto all’aborto nel Paese. Come riporta l’Indianapolis Star, le nuove leggi anti-aborto dell’non avrebbero mai permesso alladiin quanto era incinta di 6 settimane e 3 giorni. La ragazzina, come ha condiviso la stampa americana, è stataverso il vicino Stato dell’Indiana, dove ha ...

LaStampa : Negato l’aborto a una bambina di 10 anni stuprata in Ohio: deve cambiare Stato. In Texas carcere per chi interrompe… - ItalianAirForce : Si è da poco concluso un #TrasportoSanitarioUrgente a favore di una bambina di 8 anni in imminente pericolo di vit… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Missili su Kiev. Un morto e cinque feriti. Estratta viva dalle macerie una bambina di 7 anni. Biden: I bo… - apsassano : RT @DebAttanasio: È stato necessario portare fuori dall'Ohio una bambina di 10 anni incinta per uno stupro, perché lì l'#aborto è stato vie… - passionmakeup_ : RT @tinapica88: In Ohio a una bambina di 10 anni, vittima di stupro, è stato negato l'aborto. Dovrà cambiare stato per farlo. Una bambina… -