italiaserait : Ascolti Tv di ieri 3 luglio 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 3 luglio 2022,Mina Settembre 17.4%, Room 9.4% - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 03 luglio 2022: Mina Settembre batte Room su Canale 5 - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 3 luglio 2022: chi ha vinto in prime time - occhio_notizie : Ascolti tv di domenica 3 luglio 2022: Mina Settembre vince contro Room #ascoltitv #datiauditel -

sempre al top per la Formula 1:, il Gran Premio di Gran Bretagna, in diretta dalle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, interrotto per incidente nei primissimi minuti e ...1 milione 372 mila spettatori medi per il GP di Gran Bretagnasempre al top per la Formula 1 :, il Gran Premio di Gran Bretagna , in diretta dalle 16 su Sky Sport F1 , Sky Sport Uno e ...Ascolti sempre al top per la Formula 1: ieri, il Gran Premio di Gran Bretagna, in diretta dalle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, interrotto per incidente nei primissimi minuti e durat ...Malgrado la sovrapposizione con il match di Wimbledon di Jannik Sinner, la diretta del GP di Gran Bretagna ha ottenuto 1.372.000 spettatori, mentre la differita 1.854.000 ...