Arriva Vespa Primavera in versione Pic Nic

PONTEDERA - Vespa Primavera si presenta nella nuova esclusiva versione Pic Nic, nata proprio per fuggire dallo stress quotidiano e assaporare momenti di gioia e convivialità all'aria aperta. È dotata ...

Pensata nelle colorazioni Verde Pic Nic e Grigio Pic Nic con eleganti grafiche sulle fiancate, Vespa Pic Nic è inoltre caratterizzata da una sella dedicata bicolore, nella quale la seduta beige è ... Debutta una nuova versione della Vespa Primavera equipaggiata con cestino e telo da pic nic, per vivere il tempo libero nel modo più glamour e spensierato. Disponibile 50 e 125, prezzi a partire da 4.