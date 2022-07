Annullare il processo | questa è la richiesta di Amber Heard

(Di lunedì 4 luglio 2022)il: un mese dopo che Johnny Depp ha vinto il suomultimilionario per diffamazione contro, l’ex star dei Pirati dei Caraibi ora affronta ufficialmente il primo tentativo di reprimere la sua vittoria legale. Cosa hanno richiesto i legali della? I legali dell’attrice hanno infatti depositato ladi annullamento del, compreso l’annullamento della cifra 10,35 milioni di dollari di risarcimento danni assegnati all’attore. Le motivazioni dellaUno dei motivi infatti, è la data di nascita di uno dei giurati. “Le informazioni sull’elenco della giuria sembrano incoerenti con l’identità e i dati demografici di uno dei giurati”, esclama la nota firmata ...

Amber Heard chiede di annullare il processo: i motivi avanzati dal suo team legale. La battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp, che ha avuto una clamorosa risonanza mediatica a livello... La Heard però non ci sta e minaccia di annullare l'intero processo. Le accuse reciproche sotto i riflettori Dopo sei settimane di accuse reciproche a colpi di dichiarazioni, registrazioni audio e... Possibile nuova svolta nella battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp: l'attrice ha chiesto l'annullamento del processo perso!