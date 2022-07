Aggiornamento di luglio per i Samsung Galaxy S22, da dove si parte (Di lunedì 4 luglio 2022) L’Aggiornamento di luglio per i Samsung Galaxy S22 inizia la sua distribuzione in questo lunedì del mese estivo. Tutta la serie top di gamma di quest’annata sta cominciando a ricevere il nuovo update che porta con se le solite correzioni di vulnerabilità, a favore della massima sicurezza per i dispositivi. I Samsung Galaxy S22 interessati dal rilascio sono, naturalmente, il modello standard ma anche quello Plus e Ultra. Il pacchetto protagonista del rilascio di luglio è siglato come S90xEXXU2AVF9. Dozzine di vulnerabilità della privacy e della sicurezza dovrebbero essere state risolte proprio dall’update, anche se per ora non è ancora disponibile il changelog del firmware appena rilasciato e dunque non si conoscono i dettagli delle correzioni introdotte. Da ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) L’diper iS22 inizia la sua distribuzione in questo lunedì del mese estivo. Tutta la serie top di gamma di quest’annata sta cominciando a ricevere il nuovo update che porta con se le solite correzioni di vulnerabilità, a favore della massima sicurezza per i dispositivi. IS22 interessati dal rilascio sono, naturalmente, il modello standard ma anche quello Plus e Ultra. Il pacchetto protagonista del rilascio diè siglato come S90xEXXU2AVF9. Dozzine di vulnerabilità della privacy e della sicurezza dovrebbero essere state risolte proprio dall’update, anche se per ora non è ancora disponibile il changelog del firmware appena rilasciato e dunque non si conoscono i dettagli delle correzioni introdotte. Da ...

