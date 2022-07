Wimbledon | Sinner batte Alcaraz | è ai quarti - Sport - Tennis - quotidiano net

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS |… - Coninews : ?? S-T-R-E-P-I-T-O-S-O ?? @janniksin batte Carlos Alcaraz in quattro set (6-1 6-4 6-7 6-3) e vola per la prima volta… - WeAreTennisITA : TUTTI CON JANNIK ???? Sinner affronta di nuovo Alcaraz a Wimbledon, è l'unico italiano rimasto in gara. Lo spagnolo h… - AzzurroUK : RT @Eurosport_IT: CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS | #Wimbl… - Pierousai94 : RT @Eurosport_IT: CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS | #Wimbl… -

JannikMilano, 3 luglio 2022 - Uno Jannikin grande spolvero ha battuto in quattro set Carlos Alcaraz, conquistando il pass per i quarti di finale del singolare maschile di, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena ...Successo che permette all'altoatesino di raggiungere i quarti di finale didove ... Nel frattempo, aspettando di sapere chi dovrà sfidare,può godersi questa importantissima vittoria.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. L’azzurro ha battuto in quattro set lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nella sfida fra le due giovani ste ...The Latest from Wimbledon (all times local): ___ 3:45 p.m. Jule Niemeier is into the quarterfinals in her first Wimbledon appearance after denying British veteran ...