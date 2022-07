Vi ricordate Maurizio | figlio del mitico Aldo Biscardi? Ecco cosa fa per vivere

(Di domenica 3 luglio 2022) Nato a Larino in provincia di Campobasso,è stato uno dei più grandi giornalisti e conduttori italiani. Dopo essersi laureato in giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli esordisce come giornalista collaborando con il quotidiano napoletano Il mattino. Era il 1952 e dopo soli 4 anni si sposta a Roma per succedere ad Antonio Ghirelli. Gli vengono infatti affidare le direzioni di diverse pagine sportive fin quando non arriva ad esser caporedattore. Questo ruolo lo ricopre anche nel '79 in Rai dove poi si afferma anche come conduttore. Sicuramente uno degli esordi che resterà legato al nome diè quello del programma "Il processo di", show che porta anche il suo nome. Si è trovato alla co-conduzione del programma che porta anche il suo nome.com'è oggi il ...

Pubblicità

DocThomas : RT @Max_883: Settimane a spappolasse er cazzo su #Muriqi a botte de numeri poi stamattina vi alzate e ve ricordate che esiste il Decreto Cr… - Max_883 : Settimane a spappolasse er cazzo su #Muriqi a botte de numeri poi stamattina vi alzate e ve ricordate che esiste il… - paolovarsi1 : @DiegoFusaro - VE lo DICE il BRITISH MYedical JOURNAL, VE lo DICE LANCET… Ma vi arriva l’ID Pay di Colao: benefici… - paolovarsi1 : @DiegoFusaro - VE lo DICE il BRITISH MYedical JOURNAL, VE lo DICE LANCET… Ma vi arriva l’ID Pay di Colao: benefici… -

Il Corriere del Pallone

...parole del suo ADArrivabene - ha detto a 'seriea24.it' - Un dirigente non dovrebbe mai, pubblicamente mettere sul mercato un suo giocatore, per giunta se così prezioso e costoso....Giustamente, allora, in molti si sono chiesti che fine abbia fatto Il famosissimo pianista delCostanzo Show, è molto più che questo. Il buon Demo, infatti, è uno dei più grandi trombettisti ... Vi ricordate Zinedine Machach Ecco ora dove giocherà "La poesia è sempre in passivo, è disarmata ed è quotidianamente calpestata dall’armatissima idiozia. Se la poesia smettesse di occuparsi delle poesie, delle belle musiche, delle belle combinazioni fr ...La Cna Macerata aveva lanciato l’allarme ad inizio anno per come, solo in provincia, la situazione economica e occupazionale presentava indici in calo. "Leggendo i dati del nostro Centro Studi – ricor ...