Trovato morto Cripezzi | cantante e tastierista dei Camaleonti

Il cantante e tastierista dei Camaleonti, Antonio Cripezzi, 76 anni, è stato Trovato morto in una stanza di Hotel di San Giovanni Teatino (Chieti). Stando alle prime informazioni, la morte sarebbe dovuta a cause naturali. Nella notte avrebbe avuto un malore, che gli e' stato fatale. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Cripezzi in passato aveva gia' avuto problemi di salute. L'artista ieri sera si era esibito con i Camaleonti al parco Villa de Riseis di Pescara. Dopo il concerto, era stato a cena con lo staff e alcuni fan e poi era rientrato in albergo.

