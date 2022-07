"Se esce dal governo...". Il Pd avverte Conte (Di domenica 3 luglio 2022) Pd e 5Stelle ai ferri corti. L'alleanza elettorale è messa a rischio dalla possibile uscita dal governo dei grillini Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 luglio 2022) Pd e 5Stelle ai ferri corti. L'alleanza elettorale è messa a rischio dalla possibile uscita daldei grillini

Pubblicità

matteorenzi : Se Conte esce dal governo il M5S finisce a Di Battista che è più abile come leader di protesta. Se rimane al govern… - carlosibilia : 'Mi concentrerei più su chi, nel M5S, c’è stato con il sole e con la pioggia, a lottare ogni giorno. Noi siamo il M… - Sarailcaso : RT @the_highsparrow: Il PD spara a salve, contraddicendosi: ieri minacciava che se Conte esce si va al voto, oggi che si va divisi nel '23… - dino_andreani : RT @andreacantelmo8: #Franceschini: 'Questa idea della #Nato che esce dal confine geografico per estendersi a tutto il mondo qualche preocc… - ClaudioCiappei : RT @andreacantelmo8: #Franceschini: 'Questa idea della #Nato che esce dal confine geografico per estendersi a tutto il mondo qualche preocc… -