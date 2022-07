Roma: Kluivert torna e sarà a disposizione di Mourinho (Di domenica 3 luglio 2022) La Roma non è riuscita a trovargli una sistemazione, il Nizza non lo ha riscattato e nel futuro di Justin Kluivert ora c'è... Leggi su calciomercato (Di domenica 3 luglio 2022) Lanon è riuscita a trovargli una sistemazione, il Nizza non lo ha riscattato e nel futuro di Justinora c'è...

Pubblicità

gippu1 : Divock #Origi è il terzo giocatore acquistato dal #Milan dopo aver segnato in una finale di Coppa Campioni (2019) d… - supporter_roma : @mfbonsa @HungryMarcio Kluivert a destra è come Spinazzola, rende di meno e non gli piace - mfbonsa : @supporter_roma @HungryMarcio Kluivert può giocare a destra in attesa di Solbakken (che temo possa arrivare solo a scadenza) - sololaromait : #Mourinho ha convocato #Kluivert per il ritiro pre-stagione della Roma. Il tecnico vorrebbe visionare da vicino l’e… - Romagialloross4 : ??? #ASRoma, #Kluivert torna in gruppo. #Villar e #Diawara sono out #CalciomercatoRoma #Calciomercato #ASR ??… -