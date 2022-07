RAFFAELLA CARRÀ: GLI SPECIALI RAI E MEDIASET NEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE (Di domenica 3 luglio 2022) Il 5 luglio 2021 muore a Roma, all’età di 78 anni, RAFFAELLA CARRÀ, una figura unica nel mondo dello spettacolo italiano, cantante, attrice, ballerina, conduttrice, showgirl, una regina DELLA tv, capace di incantare il pubblico di tutte le età e di influenzare più generazioni, dalla fine degli anni ’60 a oggi. La Rai dedica al ricordo dell’artista ampio spazio nei suoi palinsesti: da “Unomattina Estate” a “Estate in diretta”, dai telegiornali nazionali alle edizioni regionali DELLA TGR. MEDIASET la ricorda con uno speciale di “Ieri e Oggi in Tv”. MARTEDÌ 5 LUGLIO RAFFAELLA in bianco e nero: dagli anni ’60 al 1970, ore 13.00 Rai Storia Gli esordi nello spettacolo di RAFFAELLA Pelloni, nata a Bologna il 18 giugno 1943 e scomparsa il 5 luglio 2021. Inizia a lavorare in ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 3 luglio 2022) Il 5 luglio 2021 muore a Roma, all’età di 78 anni,, una figura unica nel mondo dello spettacolo italiano, cantante, attrice, ballerina, conduttrice, showgirl, una reginatv, capace di incantare il pubblico di tutte le età e di influenzare più generazioni, dalla fine degli anni ’60 a oggi. La Rai dedica al ricordo dell’artista ampio spazio nei suoi palinsesti: da “Unomattina Estate” a “Estate in diretta”, dai telegiornali nazionali alle edizioni regionaliTGR.la ricorda con uno speciale di “Ieri e Oggi in Tv”. MARTEDÌ 5 LUGLIOin bianco e nero: dagli anni ’60 al 1970, ore 13.00 Rai Storia Gli esordi nello spettacolo diPelloni, nata a Bologna il 18 giugno 1943 e scomparsa il 5 luglio 2021. Inizia a lavorare in ...

Pubblicità

maivenerdi : RT @miciogattomicio: @effetronky 1/2 Nulla di cui farsi meraviglia... non è stata omaggiata neppure di un saluto Irene Fargo scomparsa ieri… - Mosange : RT @CiaoKarol: Raffaella Carrà, un anno dalla scomparsa: la malattia nascosta e quell’incontro con Madre Teresa: Tutta l’Italia ha pianto l… - 1971marco28 : RT @CiaoKarol: Raffaella Carrà, un anno dalla scomparsa: la malattia nascosta e quell’incontro con Madre Teresa: Tutta l’Italia ha pianto l… - Grazia26575506 : RT @RedRonnie: Ho creato una playlist nel mio canale You Tube dove sto inserendo tutte le presentazioni di Pinky che ho fatto con Raffaella… - miciogattomicio : @effetronky 1/2 Nulla di cui farsi meraviglia... non è stata omaggiata neppure di un saluto Irene Fargo scomparsa i… -