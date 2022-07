Palazzo Chigi e Colle | la road map anti-crisi | i piani per il Draghi bis E via Visco e Savona

Pubblicità

fattoquotidiano : Per il governo di Mario Draghi il problema più imminente è utilizzare i vaccini che scadono a breve. I dati di Pala… - fattoquotidiano : Le “risposte concrete” che Giuseppe Conte torna a chiedere anche dopo l’incontro con Mario Draghi arriveranno “sicu… - fattoquotidiano : Alessandro Di Battista torna a bacchettare il M5S. All’ex parlamentare non è piaciuto l’esito dell’incontro di Pala… - Simo07827689 : RT @RichbonesE: Ogni giorno mandano in TV qualcuno a benedire il governo, ma ormai, stanchi, da casa #rigettano.. A chi spetterà domani l'… - CosettaGiordano : RT @salvini_giacomo: Matteo Renzi aveva assicurato che Italia Viva sarebbe stata all’opposizione del sindaco di Palermo Roberto Lagalla. C… -

di Marco Cremonesi Il ministro Giorgetti ironizza: Conte è andato acon una pistola ad acqua "La Lega farà la Lega. A viso aperto". Matteo Salvini mette a fuoco la fase innescata dalla decisione di Pd e M5S di portare in aula cannabis e ius scholae: "Sui ...Presi io la telefonata con cui chiesero a papà di portare ail suo curriculum. Lui aveva già in mente il futuro dell'Enimont: 40 per cento pubblico, 40 privato, 20 sul mercato. Scelsero ...Gli advisor del ministero dell’Economia avrebbero individuato la proposta migliore per la privatizzazione della compagnia. In vantaggio Msc-Lufthansa. Poi la lente dell’Antitrust Ue ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...