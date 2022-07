Movida, due arresti e sequestro di droga nel Napoletano (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Due persone arrestate, droga e munizioni sequestrate ed un locale multato. È il bilancio di una serie di controlli sulla Movida del sabato sera a Torre Annunziata (Napoli) effettuati dai carabinieri, che hanno identificato 63 persone e ispezionato 31 veicoli. In manette è finito un trentenne portato in carcere in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale oplontino per violazioni agli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Detenzione domiciliare applicata invece a una 47enne di origini cinesi. Secondo il tribunale di Nola deve scontare undici mesi di reclusione per istigazione alla corruzione. Durante le verifiche effettuate negli edifici disabitati del cosiddetto ”Quadrilatero delle carceri”, i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 8,35 grammi di cocaina, 6,3 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Due persone arrestate,e munizioni sequestrate ed un locale multato. È il bilancio di una serie di controlli sulladel sabato sera a Torre Annunziata (Napoli) effettuati dai carabinieri, che hanno identificato 63 persone e ispezionato 31 veicoli. In manette è finito un trentenne portato in carcere in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale oplontino per violazioni aglidomiciliari a cui era sottoposto. Detenzione domiciliare applicata invece a una 47enne di origini cinesi. Secondo il tribunale di Nola deve scontare undici mesi di reclusione per istigazione alla corruzione. Durante le verifiche effettuate negli edifici disabitati del cosiddetto ”Quadrilatero delle carceri”, i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 8,35 grammi di cocaina, 6,3 ...

