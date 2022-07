Morata, la Juve non molla la presa, il ritorno è possibile (Di domenica 3 luglio 2022) La Juve non ha ancora abbandonato l’idea di riportare Morata in bianconero. L’attaccante in ritiro con l’Atletico e aspetta la Juve Le strade di Morata e della Juve potrebbero incrociarsi per la terza volta. A pochi giorni dall’ufficialità del secondo addio, infatti, non si spengono le voci di un possibile ritorno dell’attaccante spagnolo a Torino. Per la Gazzetta dello Sport Morata svolgerà regolarmente il ritiro all’Atletico Madrid con Simeone con la Juve che potrebbe presentare una nuova offerta in una fase più avanzata del mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Lanon ha ancora abbandonato l’idea di riportarein bianconero. L’attaccante in ritiro con l’Atletico e aspetta laLe strade die dellapotrebbero incrociarsi per la terza volta. A pochi giorni dall’ufficialità del secondo addio, infatti, non si spengono le voci di undell’attaccante spagnolo a Torino. Per la Gazzetta dello Sportsvolgerà regolarmente il ritiro all’Atletico Madrid con Simeone con lache potrebbe presentare una nuova offerta in una fase più avanzata del mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

forumJuventus : Il saluto di Morata alla Juve - CalcioNews24 : Morata, la Juve non molla la presa, il ritorno è possibile - infoitsport : Juve, ora Cambiaso dal Genoa. Poi assalto a Morata - MercatoReporter : RT @mrallegri1: ??Dopo #DiMaria, chi vorreste come ala offensiva che possa far riprendere con calma #Chiesa? ???? #Juve #Juventus #Kostic #Za… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Ultimissime Juve: nuovo indizio su Di Maria, novità su Morata e Rugani #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… -