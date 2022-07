Milan, senti Sacchi: “Avviato percorso virtuoso, ma vorrei un pressing più feroce” (Di domenica 3 luglio 2022) L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha espresso il proprio parere in merito al gioco mostrato dai campioni d’Italia: “La società ha Avviato un percorso molto virtuoso, cercando di non spendere più di ciò che c’è in cassa, e mettendo in campo un gioco moderno e attraente. Adesso Pioli si dovrà concentrare molto sul pressing, per migliorarlo ulteriormente. Io vorrei che fosse ancora più continuo, più feroce. Si dovrà inoltre affinare il gioco così in modo tale da avere delle risposte automatiche da parte dei giocatori”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) L’ex allenatore del, Arrigo, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha espresso il proprio parere in merito al gioco mostrato dai campioni d’Italia: “La società haunmolto, cercando di non spendere più di ciò che c’è in cassa, e mettendo in campo un gioco moderno e attraente. Adesso Pioli si dovrà concentrare molto sul, per migliorarlo ulteriormente. Ioche fosse ancora più continuo, più. Si dovrà inoltre affinare il gioco così in modo tale da avere delle risposte automatiche da parte dei giocatori”. SportFace.

